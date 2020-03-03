Türkiye

Türkiye’de, Türk vatandaşı olmayan yolculara 5 kg altın getirme hakkı tanındı

3 Mart 2020

Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmelerine imkan sağlayan karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği’nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmayan ve Türkiye’ye giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcular beraberlerinde bir yıl içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altın getirebilecek.

Yeni yapılan düzenlemeye göre ayrıca dahilde işleme rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere kıymetli madenlerin ithalatının yalnızca Merkez Bankası ile Kıymetli Maden Borsası üyesi şirketler tarafından yapılabilmesi kararlaştırıldı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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