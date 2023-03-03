Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 74,34 ile lokanta ve otellerde kaydedildi.

Sağlık harcamalarında Şubat ayında sağlık grubunda yıllık artış yüzde 70,08; gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 69,33 oldu.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre de Şubat’ta İstanbul’da perakende veriler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,62 arttı. Şubat’ta İstanbul’da aylık enflasyon ise yüzde 3,83 oldu.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 126,91

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Şubat ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 7,21 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 126,91 oldu.