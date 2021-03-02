Türkiye’de okullarda yüz yüze eğitim başladı

Türkiye’de Yurt genelinde, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle illerin risk durumuna göre belirlenen seviyelerde yüz yüze eğitime başlandı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan Kovid-19 risk haritasında orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara’da tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde, yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı.

Yüz yüze eğitim, okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat şeklinde gerçekleştirilecek.

Liselerde ise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlandı.

Okullarda sosyal mesafe kuralları

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Türkan Yamantürk İlkokulunda, yüz yüze eğitim öncesinde tüm hazırlıklar yapıldı, okul dezenfekte edildi ve sınıflarda düzenlemeler gerçekleştirildi.

Okula aileleri ile maskeleri takılı şekilde gelen çocukları girişte öğretmenleri karşılayarak içeri aldı. Öğrenciler, okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına göre bir araya geldi.

Bayrak töreninin ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini dezenfekte etti, öğretmenlerinin eşliğinde sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıflarına alındı.

Okul içinde ve bahçede, salgına karşı bilgilendirici broşürler ve sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler yer aldı.

İlk dersin bitmesinin ardından öğrenciler, öğretmelerinin denetiminde teneffüse çıkarak oynamanın tadını çıkardı.

“İçimde büyük bir sevinç var, okulu çok özlemiştim”

Uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze eğitimin başlamasının sevincini yaşayan öğretmen ve öğrenciler, okullarını çok özlediklerini dile getirdi.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Toprak Alp Kürekçi, okula başladığı için duyduğu heyecanı dile getirerek, “Çok mutluyum, içimde büyük bir sevinç var. Okulu çok özlemiştim.” dedi.

İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Yağmur Yerlikaya da mutlu ve heyecanlı olduğunu söylerken, 10 yaşındaki Çınar Başaran da “Arkadaşlarımı özledim, çünkü arkadaşlarımla uzun zamandır oynayamıyordum, heyecanlıyım.” diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Berra Bozyiğit ise arkadaşlarına hediyeler aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerden Serpil Civelek Özgür ise bugün çok heyecanlı ve mutlu olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizle birlikte olmak, yeniden onların sesinin koridorlarda çınladığını duymak bizi inanılmaz mutlu ediyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek bu süreci yürüteceğiz. Umarım daha güzel günlerde sınıflarda çocuklarımızla birlikte olacağız.”

İzmir

Toplam 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu İzmir’de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Ortak alanlardaki panolara salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldı, sınıfların yanı sıra bahçe ve koridorlar gibi okullardaki diğer alanlara da sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konuldu.

Bornova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda eğitim gören 120 öğrenci, uzun süre sonra yeniden okullarına geldi.

Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi.

Okul bahçesinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti. Öğrenciler sınıflara ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafeye uygun olarak alındı.

Ayrıca öğrencilere salgına yönelik uyarılara dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı.

Öğrenci velisi Erman Ceviz, AA muhabirine, okulların açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Oğlum okulunu özlemişti o yüzden dünden beri çok heyecanlandıydı. Okula gelirken bile ‘hadi hadi’ deyip durdu. Bu anlamda mutluyuz. İnşallah hastalık tamamen ortadan kalkar ve çocuklar da daha uzun süre okullarında eğitimlerine devam eder.” ifadelerini kullandı.

Emine Çetintaş ise kızı Zeynep’in ana okuluna devam ettiğini belirterek, “Çok sevinçliyiz, dünden beri çok heyecanlıydı. Geceden çantasını hazırladı. Çok mutluyuz. Bizler de mutlu olduk.” şeklinde konuştu.

Adana

Adana’da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu öğrencileri teneffüslere öğretmen gözetiminde dönüşümlü olarak çıktı.

Hatay

Antakya Dr. Mustafa Gençay İlkokulunda öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Burada okul idaresince öğrencilere temizlik, sosyal mesafe ve maske kuralları hatırlatıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler tek sıra halinde sınıflara alındı.

Sıralarda tek oturan öğrenciler, maske takarak derslerine başladı.

Kent genelinde 450 bin öğrencinin yeni normalleşmeyle yüz yüze eğitime başlayacağı belirtildi.

Mersin

Mersin’de, yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte kentteki ilkokullarda tedbirler kapsamında ders başı yapıldı.

Yüz yüze eğitim heyecanı yaşanan okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Okullardaki ortak kullanım alanlarına Kovid-19 salgına karşı bilgilendirici broşürler ile sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler asıldı.

Yenişehir İlkokulu’nda yeniden ders başı yapan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Antalya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da, tüm okullar kapılarını açtı. Okul öncesi, ilkokullar ve liselerin 8 ile 12. sınıflarındaki 235 bin 711 öğrenci, salgın tedbirleri kapsamında uzaktan devam eden eğitimin ardından bugün maskelerini takarak okullarına geldi.

Antalya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Dilşad Refizade İlkokul ve Anaokulu’nu ziyaret ederek, alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Er, gazetecilere, Antalya’da bin 727 okulda 235 bin 711 öğrenci ve 25 bin öğretmenin yüz yüze eğitime başladığını söyledi.

Okullarda her türlü tedbirin alındığını dile getiren Er, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edildiğini bildirdi.

Öğrencilerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Er, “Okullarımızda bakanlığımızın talimatları doğrultusunda çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim öğretimlerini alabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık. Tekrar çocuklarımızdan ayrılmak istemiyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassas davranmalarını istirham ediyoruz. ” diye konuştu.

Okullarda belli bölgelere dezenfektan yerleştirildiğini söyleyen Er, çocuklarımızın sosyal mesafelerini koruyabilmeleri için de gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Kalabalık sınıflarda seyreltilmiş eğitim öğretim faaliyeti yürütüleceğini aktaran Er, eğitim öğretimin pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirileceğini bildirdi. Günlük rutin temizliklerinin yapıldığını, teneffüsler de temizlik görevlilerinin aktif çalıştıklarını anlatan Er, çarşamba günleri ise gün boyu detaylı temizlik yapılacağını kaydetti.

Öğrencilerin de okullarına kavuşmaları dolayısıyla mutlu ve heyecanlı oldukları gözlendi.

Muğla

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Muğla’da, okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı.

Okul öncesi, ilkokullar ve liselerin 8 ile 12. sınıflarındaki 103 bin 536 öğrenci, salgın tedbirleri kapsamında uzaktan devam eden eğitimin ardından bugün maskelerini takarak okullarına geldi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Vali Recai Güreli İlkokulu’nda açılış ve bayrak töreni düzenlendi.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, burada öğrencileri karşılayarak kendilerini çok özlediğini söyledi.

Töre, eğitime açılan okullarda her türlü tedbirin alındığını, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edildiğini belirtti.

Liselerin 12. sınıflarında seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime başlandığını belirten Töre, “12. sınıflarda yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.” diye konuştu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerinin çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitim ile yapılacağını anlatan Töre, bu kapsamda 51 meslek lisesinde 11 bin 187 öğrencinin de uygulamalı eğitimlerini okullarında yüz yüze olarak göreceklerini ifade etti.

Burdur

Risk değerlendirme haritasına göre, çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur’da ise okul öncesi, ilkokulların 1, 2, 3, 4’üncü sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim Bakanlıkça belirtilen haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde 254 okulda, 25 bin 50 öğrenci salgın tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle ve belirtilen haftalık ders saatlerine göre yüz yüze eğitime başladı.

Isparta

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, AA muhabirine, düşük risk grubunda yer alan kentte tüm eğitim kademelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

Eğitimin, seyreltilmiş sınıflarda Bakanlığın ön gördüğü şekilde başlayacağını belirten Yılmaz, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına göre gerçekleştirilecektir. İlimizde okullularımızın fiziki ortamları hazırdır. Personel eksiğimizde bulunmamaktadır.” diye konuştu.

Edirne

Edirne’de 75. Yıl İlköğretim Okulundaki öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler tek sıra halinde sınıflara alındı.

Okul müdürü, öğretmen ve öğrencilere Kovid-19 tedbirlerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

Sıralarda tek oturan öğrenciler, maske takarak derslerine başladı.

4. sınıf öğrencisi Osman Emir Candemir, AA muhabirine, okulu çok özlediğini söyledi.

Evde durmaktan sıkıldığını belirten Candemir, “Okulda rahatladım. Kurallara uyuyorum. Arkadaşlarımla oyun oynarken maskemi takıyorum, mesafemi koruyorum ve ellerimi sık sık yıkıyorum.” dedi.

Almira Bozkurt da okula geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, “Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz kurallar konusunda uyardı bizi. Teneffüste arkadaşlarımızla oyun oynarken kurallara uyuyoruz. Sınıfa girmeden ellerimizi yıkıyoruz ve dezenfektan kullanıyoruz.” diye konuştu.

Kırklareli’nde sabahın ilk saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, bahçede sosyal mesafe kuralına riayet ederek sıraya girdi.

Okul yöneticileri tarafından tedbirler hakkında bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra dersliklere alındı.

Tekirdağ’da da öğrenciler maske ve mesafe kuralına uygun okul bahçesine alındı. Daha sonra salgın tedbirleri kapsamında öğrenciler sınıflara geçti.

Sivas

Sivas’ta, sabah velileriyle uzun bir aradan sonra okullarına gelen çocuklar, büyük heyecan yaşadı. Velilerin okullara girişlerine izin verilmedi.

Velilerden Yalçın Kavaklı, gazetecilere, çocuklar adına çok mutlu olduklarını söyledi.

Yüz yüze eğitimin daha faydalı olduğunu belirten Kavaklı, “Kararı öğrenince çocuğumuz çok mutlu oldu. İnşallah böyle devam eder.” dedi.

Kızı Çağla Kaçan’ı okula getiren Ebru Ekici Kaçan ise mutlu bir gün yaşadıklarını ve kızının çok sevindiğini anlatarak, “Kızım haberi duyunca gece boyu heyecanından uyumadı. Mutluyuz, inşallah daha iyi günler bizi bekliyor. Hayırlısı olsun.” diye konuştu.

Yozgat

Yozgat’ta öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre okul önünde İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra sınıflara alındı.

Öğrencilerden Ali Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin daha iyi olduğunu, çevrim içinde soramadıkları soruları öğretmenlerine sorabileceklerini söyledi.

8. sınıf öğrencisi Beyza Çimen de mutlu olduğunu dile getirerek, “İnşallah bu şekilde devam eder, yüz yüze daha iyi, dersler bizim için daha anlaşılır oluyor.” ifadelerini kullandı.

Velilerden Gülsüm Demir de çocukların okulu çok özlediğini vurgulayarak, “İnşallah hayırlı olur. Benim çocuğum 8. sınıfta, bu sene sınav senesiydi, o nedenle okulların yüz yüze eğitime açılması iyi oldu.” dedi.

Kırşehir

Kırşehir’de öğrenciler ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske ve mesafe önlemleri çerçevesinde sınıflara alındı.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, AA muhabirine, bakanlığın talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak yüz yüze eğitime başladıklarını ifade etti.

Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokullar, ortaokul 8. ve lise 12. sınıf öğrencilerinin bugün itibarıyla yüz yüze eğitime başladığını aktaran Karadeniz, “Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerimizle meslek liselerindeki uygulama derslerinde de yüz yüze eğitim başlatıldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda diğer sınıflarla ilgili çalışmalar da ilerleyen zamanda başlatılacak.” diye konuştu.

Nevşehir

Nevşehir’de de okullarda yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı.

Uzun bir aradan sonra okullarına ve sınıf arkadaşlarına kavuşan öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıralarına oturdu.

İlk ders heyecanını yaşayan çocuklardan Meryem Erva Ulus, uzaktan eğitimle geçen sürecin ardından sınıfta yüz yüze eğitime başlamaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Kayseri

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri’de de okul öncesi, ilkokullar, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı.

Turuncu kategoride yer alan Kayseri’de 9, 10, ve 11. sınıflarda ise yazılı sınavlar yüz yüze yapılacak.

Okullarına gelen öğrenciler ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske ve mesafe önlemleri çerçevesinde sınıflara alındı.

Kırıkkale

Yüksek riskli iller arasındaki Kırıkkale’de Tınaz İlkokuluna sabah saatlerinde velileriyle gelen öğrenciler, ateş ölçümlerinin ardından içeri alındı. Uzun bir aradan sonra coşkuyla İstiklal Marşı’nı seslendiren öğrenciler, öğretmenlerinin alkışları arasında sınıflarına girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, düzenlenen törende, okul bahçesinde öğrencileri görmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimde ilk günleri olduğunu aktaran Tüfekçi, “Güzel bir gün. Şu an için biraz daha tedbirli, kurallara uyacak şekilde okulumuza gelirsek en kıza zamanda tüm arkadaşlarımızla buluştuğumuz günler gelecek.” ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Adnan Çınar da “Okulların açılmasına çok sevindim. Uzaktan eğitimde ders görmek hiç güzel değildi. Böyle daha güzel. İnşallah okullarımız hiç kapanmaz ve hastalık biter.” dedi.

Azra Bertan ise okula geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, okulların bir daha kapanmaması temennisinde bulundu.

Niğde

Niğde’de 23 Nisan Havacılar Ortaokuluna giden 8. sınıf öğrencisi Cafer Mert Uğur, AA muhabirine, sınavlara girecekleri için okulların açılmasının çok iyi olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Kaan Bayram ise “İyi ki açıldı, LYS’ye gireceğiz bu sene. Bizim için daha yararlı oldu. Mükemmel bir şey bence ama koronavirüs artarsa tekrar kapanacak, onun için kendimize bakmamız lazım. Evde çok sıkıldık.” diye konuştu.