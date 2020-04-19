Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017’ye yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 2017’ye, vaka sayısının ise 86 bin 306’ya yükseldiğini açıkladı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.” dedi.