Türkiye’de koronavirüse yakalanan çift 2 gün arayla vefat etti

Orman İşletme Müdürlüğünde görevli olan Orman Mühendisi Mehmet Nafiz ve eşi Müzeyyen Akel çifti koronavirüs semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde test sonucu pozitif çıkan çift tedavi altına alındı.

ÇİFTİN ARD ARDA ÖLÜMÜ YAKINLARINI YASA BAĞDU

Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Müzeyyen Akel, hayatını kaybetti. Aynı serviste yatan eşi Mehmet Nafiz Akel de eşinin vefatından 2 gün sonra Kovid-19’a yenik düştü. Çiftin art arda ölümleri mesai arkadaşlarını yasa boğdu.