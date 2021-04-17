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Türkiye’de koronavirüse yakalanan çift 2 gün arayla vefat etti

17 Nisan 2021
Türkiye'de koronavirüse yakalanan çift 2 gün arayla vefat etti





Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Mehmet Nafiz ve eşi Müzeyyen Akel koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede 2 gün arayla vefat etti.

Orman İşletme Müdürlüğünde görevli olan Orman Mühendisi Mehmet Nafiz ve eşi Müzeyyen Akel çifti koronavirüs semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde test sonucu pozitif çıkan çift tedavi altına alındı.

ÇİFTİN ARD ARDA ÖLÜMÜ YAKINLARINI YASA BAĞDU

Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Müzeyyen Akel, hayatını kaybetti. Aynı serviste yatan eşi Mehmet Nafiz Akel de eşinin vefatından 2 gün sonra Kovid-19’a yenik düştü. Çiftin art arda ölümleri mesai arkadaşlarını yasa boğdu.





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17 Nisan 2021


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