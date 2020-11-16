Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 16 Kasım’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3316 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 94 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 601’e, toplam hasta sayısı ise 417 bin 954’e yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, 27 Nisan’da görülen vefat sayısına yaklaştı. 27 Nisan’da vefat sayısı 95 olarak açıklanmıştı.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2712 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2712 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 356 bin 375’e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986, ağır hasta sayısı ise 3610 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.