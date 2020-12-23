Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 23 Aralık’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 192’si semptomatik olmak üzere toplam 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 259 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 861’e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 82 bin 610’a yükseldi.