Türkiye

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

16 Temmuz 2020
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Türkiye‘de 933 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 216 bin 873’e yükseldi. 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 440’a yükseldi. Düne göre vaka sayıları düşerken vefat edenlerin sayısı ise 4 kişi arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 16 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 42 bin 411 test yapıldı ve 933 yeni vaka tespit edildi. 21 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 440’a, toplam vaka sayısı ise 216 bin 873’e yükseldi. Düne göre vaka sayılarında düşüş yaşanırken vefat edenlerin sayısı 4 kişi arttı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 198 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 87 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 198 bin 820’ye yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 394, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 213 oldu.

Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif

BAKAN KOCA, 15 HAZİRAN’I ÖRNEK GÖSTERDİ

Bakan Koca, “Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran’da 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir” ifadelerini kullandı.


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