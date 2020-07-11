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Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

11 Temmuz 2020
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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerini açıkladı. 1016 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 211 bin 981’e yükseldi. 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 344 oldu. Bakan Koca, son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş gösteren 7 ili de paylaştı.

Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Türkiye’nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

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Bakan Koca paylaşımında, “Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı” ifadelerini kullandı.

 


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