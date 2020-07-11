Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerini açıkladı. 1016 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 211 bin 981’e yükseldi. 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 344 oldu. Bakan Koca, son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş gösteren 7 ili de paylaştı.
Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Türkiye’nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.
Bakan Koca paylaşımında, “Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı” ifadelerini kullandı.
Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/7ZtF9EbfKS
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2020