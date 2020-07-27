Türkiye

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı

27 Temmuz 2020
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Türkiye‘de son 24 saatlik verilere göre, 919 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 227 bin 19’a yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 630’a yükseldi. Öte yandan Bakan Koca, 10 ilimizdeki yoğun bakım hasta sayısına dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 27 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 45 bin 283 test yapıldı ve 919 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 630’a, toplam vaka sayısı ise 227 bin 19’a yükseldi.

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İYİLEŞEN HASTA SAYISI 210 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 982 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 210 bin 469’a yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 392, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 392 oldu.


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