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Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı

25 Temmuz 2020
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Türkiye‘de 25 Temmuz’da vaka sayıları düne göre azaldı. 921 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 225 bin 173’e yükseldi. 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 596 oldu. Ayrıca Bakan Koca, hasta sayılarında en çok azalış ve en çok artış gösteren 9 ili de paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 25 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 43 bin 312 test yapıldı ve 921 yeni vaka tespit edildi. 16 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 596’e, toplam vaka sayısı ise 225 bin 173’e yükseldi. Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan iller; Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum iken en çok artan iller ise Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 208 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1103 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 208 bin 477’ye yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 386, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 252 oldu.


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