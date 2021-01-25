Türkiye’de istismar ‘Anne beni en yakınından koruyamadın’ notuyla ortaya çıktı

Denizli‘nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Özlem U., kızı İ.U.’nun hareketlerinden şüphelenince kontrol etmek için odasına girdi. Bu sırada İ.U.’yu “Anne beni en yakınından koruyamadın” yazılı notu saklamaya çalışırken yakaladı.

Notu okuduktan sonra kızıyla konuşan Özlem U., iddiaya göre, aile dostları evli ve 1 çocuk babası Hulusi Ö.’nün cinsel istismarına maruz kaldığını öğrendi.

Serbest bırakıldı

Özlem Ü., Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Hulusi Ö.’den şikayetçi oldu. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen İ.U.’nun savcılık ifadesi, pedagog ile psikolog eşliğinde alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hulusi Ö., hakkındaki iddiaları kabul etmedi ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘Bir de onlara maddi ve manevi destek oluyorduk’

Kızının yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığını kaydeden anne Özlem U., “Tacizci en yakınımızdaki ailece görüştüğümüz kişi çıktı. 6 yıldır tanışıyoruz. Birbirimizin evlerine gidiyoruz. Hatta geçen kasım ayında yeni bebeği doğdu. Evine, ziyarete gittik. Üstelik bir de onlara maddi ve manevi destek oluyorduk. Kapanan elektrik ve doğalgaz faturalarını bile ödedik. Eline, para bile verdik. Bunu bize, kızıma nasıl yapar?” dedi.

‘Karşıma çıkmasından korkuyorum’

Cinsel istismara maruz kaldığını söyleyen İ.U. ise, “Amca diye hitap ettiğim kişi, kucağımda bebekleri varken özel bölgelerime dokundu. İzin vermedim, iki kez bunu yaptı. Bana bunu yapan kişinin tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Serbest kalmış, tekrar karşıma çıkmasından korkuyorum” diye duygularını ifade etti.