Türkiye’de huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başlıyor

Türkiye’de aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçiliyor. Bugünden itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler aşılanmaya başlanacak. Ayrıca 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da başlanacak.

Türkiye’de aşılama programının birinci aşamasının 2. adımı bugün başlıyor.

“COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi”ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor. 833 bini aşkın sağlık çalışanına koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

Yakında 1 milyona ulaşacak aşılamada bugünden itibaren yeni aşılama grubu başlayacak.

Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına bugün başlanacak.

90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı bugün başlayacak.