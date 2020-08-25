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Türkiye’de futbol yüzde 30 seyirci ile oynanacak

25 Ağustos 2020
Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 30 seyirci

Türkiye Futbol Federasyonu az önce yaptığı açıklamada maçların yüzde 30 seyirci ile oynanacağını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva’da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.

Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir.”


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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