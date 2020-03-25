Türkiye’de evde eğitim süreci 30 Nisan’a kadar devam edecek

TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “30 Nisan’a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse ilişkin “Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı.” dedi.

Bakan Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır. Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak dışarıya özlemimiz çok uzun sürmez.”

Sağlık Bakanı Koca okullara verilen aranın tatili olarak görünmemesi gerektiğini vurgulayarak, verilen aranın uzatılacağını söyledi.

“Evde eğitim süreci 30 Nisan’a kadar devam edecek”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “30 Nisan’a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.” dedi.