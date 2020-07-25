Türkiye’de düdüklü tencere için kavga eden kadınları polis ayırdı

Türkiye’de Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir marketin indirim gününde iki kadının düdüklü tencere alma kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, bir marketin indirim gününde ürünler arasında bulunan düdüklü tencereyi almak isteyen iki kadın arasında arbede yaşandı.

Kadınlardan birisi aldığı düdüklü tencereyi yere koyarak üzerine kapanırken, diğer kadın üzerine çıkıp tencereyi almaya çalıştı.

Bu sırada kadınlardan birisi, “Ben sabahtan beri geldim, bu kadın geldi aldı” derken, “Polisi çağırın” sesleri yükseldi.

Bir müşteri, “Ayıp değil mi” derken, bir başkası ise “Abla, düdüklü tencere için birbirinizi böyle kırmaya değer mi” diye sordu.

Tencere kavgası sürerken markete polisler geldi. Polislerin ayırdığı kadınların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.