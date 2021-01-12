Türkiye’de covid-19’dan aynı aileden beşinci can kaybı

Samsun’da covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, dayılarının ardından halaları da kurtarılamadı.

Samsun’da aynı aileden 3’ü kardeş 5 kişi, bir ay içinde corona virüsten hayatını kaybetti.

Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan (40), 4 Aralık’ta corona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DAYISI VE İKİ KARDEŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kenan Emirhan’ın virüse yakalanan kardeşleri doktor Necati Emirhan (36) ve öğretmen Selman Emirhan (33) da hastaneye kaldırıldı.

Emirhan kardeşler, 23 Aralık’ta 70 yaşındaki dayılarını kaybetti. Ondan iki hafta sonra da Necati Emirhan ve Selman Emirhan yaşamını yitirdi.

HALALARI DA KURTARILAMADI

Son olarak 72 yaşındaki hala Mesure Akbaş da kurtarılamadı. Ölen 3 kardeşin hastanede virüs tedavisi gören anneleri ise iyileşerek taburcu oldu.