Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 76 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 2302 olarak açıklandı.

TC Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76 artarak 10 bin 402‘ye ulaştı. Bugün 139 bin 103 test yapıldı. Hastalığa yakalananların toplamı, bugün tanı konan 2 bin 302 kişiyle birlikte 379 bin 775 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1521 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 327 bin 007‘ye yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 2 bin 341, hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 51.7

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 68.5

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 32.9

Ortalama temaslı tespit süresi: 10 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.7