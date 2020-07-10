Türkiye’de corona virüsten son 24 saatte 23 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte (10 Temmuz 2020) 1003 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

TC Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından “Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran’da başlayan düşüş devam ediyor. 1000’in altına çok yakınız. Azalmaların yavaş, yükselişlerin ise ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske-mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.”mesajını paylaştı.

TC Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 323 olduğunu açıkladı. Bugün 48 bin 787 test yapılırken, bin 3 yeni vaka tanısı konuldu, 1 bin 493 kişi ise iyileşti.