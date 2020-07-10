SürmanşetTürkiye

Türkiye’de corona virüsten son 24 saatte 23 can kaybı

10 Temmuz 2020
Türkiye vaka sayısı

Türkiye’de son 24 saatte (10 Temmuz 2020) 1003 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

TC Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından “Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran’da başlayan düşüş devam ediyor. 1000’in altına çok yakınız. Azalmaların yavaş, yükselişlerin ise ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske-mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.”mesajını paylaştı.

TC Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 323 olduğunu açıkladı. Bugün 48 bin 787 test yapılırken, bin 3 yeni vaka tanısı konuldu, 1 bin 493 kişi ise iyileşti.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı

8 Temmuz 2020
Photo of CB: Askeri faaliyetlerin ve programların bölgesel istikrara nasıl fayda sağlanacağı anlaşılır değildir

CB: Askeri faaliyetlerin ve programların bölgesel istikrara nasıl fayda sağlanacağı anlaşılır değildir

8 Temmuz 2020
Photo of Kervansaray ve Antis plajları temiz

Kervansaray ve Antis plajları temiz

8 Temmuz 2020
Photo of Gucci’nin yüzü olan down sendromlu ilk model Ellie konuştu

Gucci’nin yüzü olan down sendromlu ilk model Ellie konuştu

8 Temmuz 2020
Photo of Küçük: Kazı çalışmaları 5 noktada sürüyor

Küçük: Kazı çalışmaları 5 noktada sürüyor

8 Temmuz 2020
Photo of Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı

Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı

8 Temmuz 2020
Photo of Mağusa’da narkotik operasyonu

Mağusa’da narkotik operasyonu

8 Temmuz 2020
Photo of Lefkoşa Ralliye Doyacak

Lefkoşa Ralliye Doyacak

8 Temmuz 2020
Photo of Hasan Artuner hayatını kaybetti

Hasan Artuner hayatını kaybetti

8 Temmuz 2020
Photo of Haravgi: İşsizlikte ani yükselme ve iflas riski

Haravgi: İşsizlikte ani yükselme ve iflas riski

8 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı