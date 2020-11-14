Türkiye’de çocukların çekiçli kavgası ölümle sonuçlandı

Ankara’da, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Sembol Caddesi’nde bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana gelen olayda, Ege D. ve Arda D. kardeşlerin evine misafir olan Ege Ö, iki kardeşle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle Ege Ö, evde bulunan çekiçle iki kardeşi yaraladı.

EKİPLER KAPIYI KIRARAK DAİREYE GİRDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evin kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi. Daha sonra adrese gelen itfaiye erleri, kapıyı kırarak, daireye girdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arda D’nin hayatını kaybettiği, Ege D’nin de yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan Ege D’nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, şüpheli Ege Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.