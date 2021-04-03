Türkiye’de çevrim içi spor eğitimine 2 bin 500 kişi katıldı

Konya’da uzman spor eğitmenleri ve diyetisyenler, katılımcılarla internet ortamında bir araya geliyor.

Spor eğitmenleri kamera karşısına geçip hareketleri gösterirken katılımcılar da evlerinde hocalara eşlik ediyor.

Evde spor yapma imkanı sağlıyor

Konya’da koronavirüs nedeniyle spordan uzak kalanlar için başlatılan uygulama, evde sağlıklı yaşam imkanı sunuyor. Böylelikle isteyen herkes evinde spor yapmaya devam ediyor.

Uygulamanın içinde hamileler için pilates dersleri ve diyetisyen desteği de bulunuyor.

Programa 2 bin 500 kişi katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi döneminin en önemli problemlerinden birisinin hareketsiz kalmak olduğunu söyledi. Bu problemi çözmek için tüm Türkiye’de internet üzerinden bir spor programı başlattıklarını ifade etti.

Başlatılan programa 2 bin 500 kişi katıldı.

Eğitime farklı şehirlerden katılım mümkün

Çevrim içi uygulamalarda dersler, kişilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanıyor. Üyeler, istedikleri gün ve saatte eğitimlere erişebiliyor.

Eğitimlere sadece Konya’dan değil, farklı şehir ve hatta ülkelerden de katılım sağlanıyor. Çevrim içi eğitimlere “spor konya” internet sitesinden ulaşılabiliyor.