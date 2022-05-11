Türkiye’de benzine 78 kuruş zam geldi: Litre fiyatı 21 lirayı geçti

T\u00fcrkiye'de benzinin litre fiyat\u0131nda bug\u00fcnden itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere 78 kuru\u015f zam yap\u0131ld\u0131. Zamla birlikte \u0130stanbul'da benzin fiyat\u0131 21,13 liraya y\u00fckselirken, Ankara ve \u0130zmir'de ise 21,22 lira oldu. Hat\u0131rlanaca\u011f\u0131 \u00fczere Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesi de 1 lira 33 kuru\u015fluk fiyat art\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015fmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\nBrent petrol fiyatlar\u0131 ve d\u00f6vizdeki de\u011fi\u015fiklikler akaryak\u0131t fiyatlar\u0131n\u0131 etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyat\u0131na zam geldi. Benzinin litre fiyat\u0131 78 kuru\u015f artt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nZam sonras\u0131 benzin \u0130stanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve \u0130zmir'de ise 21,22 liraya y\u00fckseldi.\r\n\r\nBayram \u00f6ncesi, 30 Nisan cumartesi g\u00fcn\u00fcnden itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere benzinde 1 lira 33 kuru\u015fluk fiyat art\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015fmi\u015fti.\r\nAKARYAKIT F\u0130YATLARI NASIL HESAPLANIYOR?\r\nAkaryak\u0131t fiyatlar\u0131, T\u00fcrkiye'nin de dahil oldu\u011fu Akdeniz piyasas\u0131ndaki i\u015flenmi\u015f \u00fcr\u00fcn fiyatlar\u0131n\u0131n ortalamas\u0131 ile dolar kurundaki de\u011fi\u015fiklikler baz al\u0131narak rafineriler taraf\u0131ndan hesaplan\u0131yor. Bu hesaplanma sonucunda da\u011f\u0131t\u0131m firmalar\u0131nca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle \u015firketler ve kentlere g\u00f6re k\u00fc\u00e7\u00fck de\u011fi\u015fiklikler g\u00f6sterebiliyor.\r\nEPG\u0130S F\u0130YAT DE\u011e\u0130\u015e\u0130MLER\u0130N\u0130 DUYURMAMA KARARI ALMI\u015eTI\r\nEPDK'n\u0131n fiyatlardaki de\u011fi\u015fimi a\u00e7\u0131klayan tek sendika olan EPG\u0130S hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusunda bulunmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sendika, dava s\u00fcreci sonlanana kadar akaryak\u0131ttaki fiyat de\u011fi\u015fimlerini vatanda\u015flarla payla\u015fmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n