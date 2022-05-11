Türkiye

Türkiye’de benzine 78 kuruş zam geldi: Litre fiyatı 21 lirayı geçti

11 Mayıs 2022
Türkiye'de benzin zam







Türkiye’de benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte İstanbul’da benzin fiyatı 21,13 liraya yükselirken, Ankara ve İzmir’de ise 21,22 lira oldu. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı öncesi de 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.



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11 Mayıs 2022


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