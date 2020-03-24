Türkiye’de benzine 22 kuruş indirim

Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS’in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 25/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 22 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.”

İndirimle birlikte Ankara’da ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,23 liradan 5,01 liraya, İzmir’de 5,33 liradan 5,11 liraya inecek.