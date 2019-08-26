Türkiye

Türkiye’de benzin ve motorine zam geldi

26 Ağustos 2019
akaryakıt

Zammı, Türkiye Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Twitter hesabından duyurdu

Türkiye’de Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 11, benzinde 16 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu. Açıklamayı, Türkiye Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yaptı. EPGİS, bu gece yarısından itibaren LGP otogazda da 5 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini, zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını açıkladı

Türkiye, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; “27/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 11, Benzinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Zam ile birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatının 6.75 TL, Ankara’da 6.83 TL, İzmir’de 6.81 TL’ye çıkması bekleniyor. Motorinin litresi ise İstanbul’da 6.18’den 6.29’a, Ankara ve İzmir’de ise 6.25’den 6.36’ya yükselmiş olacak.

LPG otogazda da fiyat arttı

EPGİS, bu gece yarısından itibaren LGP otogazda da 5 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini, zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını açıkladı.

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