Türkiye’de benzin, motorin ve LPG’ye zam

Dolar/TL kurunda yaşanan gelişmeler sonrasında Türkiye’de akaryakıt ürünlerine zam geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 54 kuruş; benzin grubunda 62 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

Otogaz grubunda bu geceden itibaren geçerli olmak üzere;

İzmit / İzmir : 57 kuruş

Kırıkkale : 58

Dörtyol : 58

Samsun : 60

Ambarlı : 59 kuruş fiyat artışı meydana geldi.



Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.