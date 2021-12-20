Türkiye’de benzin, motorin ve LPG’ye zam

Dolar\/TL kurunda ya\u015fanan y\u00fckseli\u015fin ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'de benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. Yeni fiyatlar bu gece yar\u0131s\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olacak.\r\n\r\n\r\nDolar\/TL kurunda ya\u015fanan geli\u015fmeler sonras\u0131nda T\u00fcrkiye'de akaryak\u0131t\u00a0\u00fcr\u00fcnlerine zam geldi.\r\nBu gece yar\u0131s\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere rafineri \u00e7\u0131k\u0131\u015f fiyatlar\u0131ndaki de\u011fi\u015fiklikten dolay\u0131\u00a0motorin\u00a0grubunda 54 kuru\u015f;\u00a0benzin\u00a0grubunda 62 kuru\u015f fiyat art\u0131\u015f\u0131 meydana geldi.\r\nOtogaz\u00a0grubunda bu geceden itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere;\r\n\u0130zmit \/ \u0130zmir : 57 kuru\u015f\r\nK\u0131r\u0131kkale : 58\r\nD\u00f6rtyol : 58\r\nSamsun : 60\r\nAmbarl\u0131 : 59 kuru\u015f fiyat art\u0131\u015f\u0131 meydana geldi.\r\nArt\u0131\u015flar pompa sat\u0131\u015f fiyatlar\u0131na yans\u0131yacak.\r\n\r\n