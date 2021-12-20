Türkiye

Türkiye’de benzin, motorin ve LPG’ye zam

20 Aralık 2021
Türkiye motorin zam





Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından Türkiye’de benzin, motorin ve LPG’ye zam geldi. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.



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20 Aralık 2021


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