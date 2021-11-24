Türkiye’de benzin, motorin ve LPG’ye bu gece yarısı zam bekleniyor

Dolar/TL’deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken, sektör yeni zam bekliyor. Benzin, motorin ve LPG‘ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

Benzin grubunda 1,02 TL, Motorin grubunda 1,06 TL ve LPG’de 70 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Ankara’da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir’de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.

Ankara’da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir’de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.