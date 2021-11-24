Türkiye’de benzin, motorin ve LPG’ye bu gece yarısı zam bekleniyor

T\u00fcrkiye'de benzin, motorin ve LPG'ye bu gece yar\u0131s\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere zam bekleniyor.\r\n\r\n\r\nDolar\/TL'deki y\u00fckseli\u015f akaryak\u0131t fiyatlar\u0131nda bask\u0131 yarat\u0131rken, sekt\u00f6r yeni zam bekliyor.\u00a0Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece yar\u0131s\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere zam bekleniyor.\r\nBenzin grubunda 1,02 TL,\u00a0Motorin grubunda 1,06 TL ve LPG'de 70 kuru\u015f fiyat art\u0131\u015f\u0131 bekleniyor.\r\nAnkara'da ortalama 8,72 liradan sat\u0131lan benzinin litre fiyat\u0131 9,74 lira olacak. Benzinin litresi \u0130stanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, \u0130zmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\nAnkara'da ortalama 8,77 liradan sat\u0131lan motorinin litre fiyat\u0131 9,83 lira olacak. Motorinin litresi \u0130stanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, \u0130zmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n