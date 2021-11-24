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Türkiye’de benzin, motorin ve LPG’ye bu gece yarısı zam bekleniyor

24 Kasım 2021
Türkiye'de benzin, motorin ve LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.





Türkiye’de benzin, motorin ve LPG’ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.



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24 Kasım 2021


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