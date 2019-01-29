Türkiye

Türkiye’de akaryakıta indirim geliyor

29 Ocak 2019

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara’da ortalama 6,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,20 liradan 6,03 liraya, İzmir’de 6,25 liradan 6,08 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İstanbul’da benzin motorinden ucuz olacak

EPGİS verilerine göre, son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale gelecek. Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van’da 8, Antalya’da 7, Diyarbakır’da 6, Erzurum’da 4, Mersin’de 3, İstanbul ve Adana’da 2, Kars ve İzmir’de ise 1 kuruş düşük olacak.

Ankara’da benzin fiyatı motorinden 1 kuruş fazla olacak. Trabzon’da ise fiyatlar eşitlenecek.

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