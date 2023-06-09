Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam geldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetTürkiye

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Türkiye’de bugün itibarıyla pompaya yansıyan fiyatlara göre, benzin fiyatına 2,70, motorin fiyatına ise 1,37 lira zam geldi. Böylelikle benzin fiyatı 24 TL seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Türkiye’de Benzin, motorin ve LPG’ye yönelik zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 23,92 liraya, Ankara’da 24,34 liraya, İzmir’de 24,37 liraya, Bursa’da 24,34 liraya, Adana’da 24,69 liraya, Diyarbakır’da 25,02 liraya çıktı.


İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ise 22,05 liraya, Ankara’da 22,51 liraya, İzmir’de 22,63 liraya, Bursa’da 22,54 liraya, Adana’da 22,85 liraya, Diyarbakır’da 23,20 liraya çıktı.

Diğer il, ilçe ve dağıtım şirketi bazlı güncel fiyatlar ise akaryakıt sekmemizde listeleniyor.

Son zamlarla beraber 2023 genelinde şu ana kadar benzin fiyatı yüzde 23, motorin fiyatı ise yüzde 1 yükselmiş oldu.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Tags:akaryakıtBenzinBrent petrollpgmotorinTürkiyezam
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