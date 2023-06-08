Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına dolar kuru zammı

Dolar kurunda son günlerde yaşanan sert yükselişin ardından Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yarından itibaren zam gelmesi bekleniyor.

Dolar/TL ve brent petroldeki değişimin etkisiyle Türkiye’de motorinin litre fiyatına son olarak 1,36 TL’lik bir zam gelmişti.

Motorine gelen son zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 20,74 TL’den, benzinin litre fiyatı ise 21,29 TL’den satılıyordu. (Diğer il, ilçe ve dağıtım şirketi bazlı güncel fiyatlar ise akaryakıt sekmemizde listeleniyor.)

Dolar/TL’nin son 1,5 yılın en kötü gününü yaşaması sonrasında ise sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin, motorin ve LPG fiyatlarına cuma gününden itibaren zam gelmesi bekleniyor.

Buna göre, 9 Haziran’dan itibaren (00:01) benzinin litre fiyatında 2,70 TL, motorinin litre fiyatında 1,37 TL, LPG’de ise 0,70 TL’lik bir zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.