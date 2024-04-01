Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırı rakamları belli oldu

Türk-İş’in hesaplamasına göre Türkiye’de açlık sınırı martta 16 bin 792 TL’ye, yoksulluk sınırı da 54 bin 700 TL’ye çıktı.

Türk-İş, 2024 Mart ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Türk-İş’in araştırması, Ramazan ayındaki indirimlere rağmen gıda fiyatlarında aylık artışın devam ettiğini gösterdi.

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da bilinen adıyla açlık sınırı 16 bin 792 TL’ye çıktı.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, diğer deyişle yoksulluk sınırı da 54 bin 700 TL’ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21 bin 831 TL’ye çıktı.

Veriler gıda enflasyonu ivmesinin korunduğuna da işaret etti.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 76,71 olarak gerçekleşti.