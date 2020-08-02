Türkiye

Türkiye’de 987 yeni vaka

2 Ağustos 2020

Sosyal medya hesabından son 24 saatin corona virüs verileri paylaşan Türkiye Sağlık Bakanı Koca, “Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici” açıklamasında bulundu.
Bakan Koca şunları da ekledi:
”Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor”
Türkiye’de son 24 saatte 987 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı 5 bin 728 oldu.
Son 24 saatte 978 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494 oldu.


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