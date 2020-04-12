Türkiye

Türkiye’de 90 yaşındaki Alzheimer hastası koronavirüsü yendi

12 Nisan 2020

Türkiye İstanbul’da 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Yılmaz, 15 günlük tedavi sürecinin ardından koronavirüsü yendi.

Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle 24 Mart tarihinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Yılmaz’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Daha önce kalp ameliyatı olan ve şeker hastalığı bulunan yaşlı adam, hastanede tedavi altına alındı. 15 günlük sürecin ardından koronavirüsü yenen Yusuf Yılmaz taburcu oldu.

‘Bayağı kilo vermiş, artık çocuk gibi beslenecek’

Hastalığın başlangıç sürecini anlatan Yusuf Yılmaz’ın gelini Türkan Yılmaz, “Öksürükle başladı. Ateşi çıkınca hastaneye götürdük. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde teşhis koyuldu. 15-16 gün hastanede yattı. İki kere test yapıldı. ‘İyi çıktı’ dediler. Sonra kan değerlerine baktılar. İyi olduğunu söylediler. İlaçlarını vereceğiz. Yemesine dikkat edeceğiz. Sık sık yemesi gerekiyor. Baya kilo vermiş. Artık çocuk gibi beslenecek” diye konuştu.



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