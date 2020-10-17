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Türkiye’de 71 can kaybı, bin 723 yeni hasta sayısı
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Haziran 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Koca, "Bugün yapılan testlerde 1723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir" dedi
Türkiye‘de son 24 saatte 112 bin 131 Covid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1428 oldu, son 24 saatte 1401 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499’a yükseldi.
Bakan Koca, “Bugün yapılan testlerde 1723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir” dedi.