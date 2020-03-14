Türkiye

Türkiye’de 6. Corona virüs vakası

15 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre’den dönen bir vatandaşın Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip Corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.”




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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