Türkiye’de 52 can kaybı, bin 761 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 Covid-19 testi yapıldı. 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu.

52 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.1093 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 253 bin 245’e yükseldi.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır” ifadelerini kullandı.