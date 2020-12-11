Türkiye’de 32 bin 106 yeni vaka

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Aralık 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye’de son 24 saatte 208 bin 873 Covid-19 testi yapıldı, 32bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109’a yükseldi.

“AĞIR HASTA SAYISININ ARTIŞ HIZI DURAĞANA YAKLAŞTI”

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu” ifadelerini kullandı.