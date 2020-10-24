Türkiye’de 24 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 69 can kaybı

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 24 Ekim’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2091 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 69 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 727’ye, toplam vaka sayısı ise 359 bin 784’e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1573 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1573 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 313 bin 93’e yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673, ağır hasta sayısı 1699, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.