Türkiye

Türkiye’de 203 can kaybı, 32 bin 137 yeni hasta sayısı

7 Aralık 2020
Türkiye covid-19



Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Aralık 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 196 bin 902 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270’e yükseldi.

”KISITLAMALARIN ETKİSİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI”

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

“Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak”



devlet piyangosu



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7 Aralık 2020

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