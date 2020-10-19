Türkiye’de 19 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı

Türkiye‘de koronavirüste bugün hasta ve vefat sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 165 gün sonra 1900’ün üzerine çıkarak 1958 oldu. Toplam hasta sayısı 349 bin 519’a yükseldi. 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 371’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 19 Ekim’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1958 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 75 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 371’e, toplam vaka sayısı ise 349 bin 519’a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1424 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1424 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 305 bin 427’ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561, ağır hasta sayısı 1447, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.