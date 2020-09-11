Türkiye

Türkiye’de 1671 vaka 56 can kaybı

11 Eylül 2020
Türkiye covid-19

Türkiye’de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 112 bin 213 Covid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu.Son 24 saatte 56 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1223 oldu.

Son 24 saatte 1117 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 256 bin 524’e yükseldi.

 

KOCA: SEVDİKLERİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ

Konuyla ilgili açıklama yapan TC Sağlık Bakanı Koca, “Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün” ifadelerini kullandı.


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