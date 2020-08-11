Türkiye

Türkiye’de 1183 yeni vaka tespit edildi

11 Ağustos 2020
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Türkiye‘de bugün 15 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 873’e yükseldi. 1183 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 243 bin 180’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 11 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1183 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 15 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 873’e, toplam vaka sayısı ise 243 bin 180’e yükseldi.

Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 226 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1185 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 226 bin 155’e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, ağır hasta sayısı 617, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2 oldu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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