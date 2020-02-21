Türkiye

Türkiye’de 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

21 Şubat 2020

Türkiye’de 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kararın bugünden itibaren geçerli olduğu yazıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibariyle 11.027 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır.”




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