Türkiye veya Yunanistan değil, Kıbrıslılar karar verir

UniteCyprusNow, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde adaya yaptığı ziyarette takındığı tavırdan büyük hayal kırıklığı duymuştur.

Sayın Çavuşoğlu “Kuzey Kıbrıs’ta bazı kişiler sürekli ‘Benim ideolojime göre federasyon en iyisidir. Böyle olmalıdır’ gibi diktede bulunuyor. Biz Türkiye olarak ya da tüm taraflar olarak tüm seçenekleri gayrı resmi bir şekilde değerlendirelim ve bu seçeneklerden hangisi Kıbrıs Türk halkı için yararlıdır, hangisiyle sonuca gidebileceğiz hangisi tabii ki Türkiye’nin menfaatlerinedir konularını konuşalım istişare edelim ve buna göre adım atalım demiştik” demiştir.

Çavuşoğlu aynı gün, “ikircikli” tutum ve söylemler ve “kurnazlıklar”dan bahsederek “Kıbrıs davası büyük bir davadır. Kıbrıs davası birilerinin siyasi ideolojilerine veya siyasi hırslarına kurban edilmeyecek büyük bir davadır. Bunu da hiç kimse aklından çıkarmasın. Ben böyle istiyorum, ben böyle demiştim, böyle söyleyceğim diyerek Kıbrıs davasına tek başına kimse yön vermeye çalışmasın” demiştir.

Bu tarz söylemler Kıbrıs Türk toplumunun, birçok kamuoyu araştırması ile kanıtlanmış federal çözüm iradesini hiçe saymakta, Kıbrıslı Türklerin iç siyasetine müdahale etmekte, seçilmiş lideri Sayın Akıncı’ya saygısızlık teşkil etmekte ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlarla eşitlik talebinin temelini çürütmektedir.

Tüm bunlar olurken, Kıbrıslı Türklerin iradesine sahip çıkma iddiasında olan Kıbrıslı Türk siyasi partileri sessiz kalarak Kıbrıslı Türk lideri yalnız bırakmışlardır.

UniteCyprusNow, Kıbrıs sorununun çözüm modelini belirleyecek olanın Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları olduğunun altını çizer. Kıbrıs sorununa dair politikalar Ankara veya Atina’da değil, Lefkoşa’da belirlenmelidir. Garantör güçler olarak Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın rolü sadece Kıbrıslıların iradesine saygı göstererek onlara ülkelerini birleştirmek konusunda destek vermektir.

Kıbrıs’ta varılacak uzlaşmanın yalnız Kıbrıslıların değil, Türk ve Yunan halklarının da yararına olacağına inanan UniteCyprusNow, Kıbrıs’ta barış, çözüm ve federasyon perspektifine sonuna kadar sahip çıkacak; Kıbrıslıların iradesine dışarıdan gelen müdahalelere karşı mücadele edecektir.