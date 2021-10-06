Türkiye Vakıflar Bankası ve Creditwest Bank işbirliği devam ediyor

Türkiye Vakıflar Bankası yetkilileri geçtiğimiz günlerde Creditwest Bank ile yürüttükleri muhabir bağlantısı işbirliği doğrultusunda Creditwest Bank’a ziyarette bulundular.

Ziyaretin yanı sıra Türkiye Vakıflar Bankası yetkililieri tarafından Creditwest Bank Hazine ve Dış İşlemler çalışanlarına para transferleri ile ilgili bir günlük eğitim verildi.

Creditwest Bank, KKTC’den yurtdışına yapılan yabancı para transferinin(SWIFT) güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Türkiye Vakıflar Bankası ile 20 yıldan fazla bir süredir işbirliği yapıyor.

İlgili ziyarette Türkiye Vakıflar Bankası Müdürü İbrahim Taha Durmaz ve Müdür Yardımcıları Yavuz Eralp Karadeniz ve Ali Çalış tarafından Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer’e anı plaketi takdim edildi.

MAZHER ZAHEER: YENİ HİZMETLERLE İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Türkiye Vakıflar Bankası ile muhabirlik ilişkilerini, müşteriye en iyi hizmeti sunma amacı ile 20 yıldan fazla bir süredir başarı ile sürdürdüklerini belirtti.

Mazher Zaheer, karşılıklı güven ilişkisi çerçevesinde işbirliğini en iyi noktaya ulaştırmak için yıllardır süre gelen işbirliğini daha da ileriye taşıyabilmek için Türkiye Vakıflar Bankası yetkilileri ile daima istişare içinde olduklarını ve yeni ürün hizmetler konusunda çalıştıklarını ekledi.