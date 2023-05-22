Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takımı, Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilen Türkiye Kempo Şampiyonası’na katılarak önemli başarılar elde etti. 18-22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi’nde yapılan “Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye Şampiyonası’na Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığında 15 sporcuyla katıldı.

10 altın, 7 gümüş, 3 bronz madalya

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan

“Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye şampiyonası “Semi Kempo, Full Kempo, Kata, Self Defence, Submission Kempo (Elit Kempo Knockdown -Elit Kempo M.M.A)” branşlarında, alt minikler, minikler, yıldızlar gençler, büyükler, veteranlar, Bay-Bayanlar kategorilerinde yapılan ve yaklaşık 600 sporcu başarılı olmak için mücadele etti. Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye şampiyonasına katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan oluşan Milli takım sporcularımız 10 altın, 7 gümüş, 3 bronz madalya toplamda 20 madalya kazanma başarısı gösterdi.

1.gün

“Türkiye Tek Yürek Şampiyonasında ilk gün müsabakalarında İlk yapılan submission yarışmasında 85 + kg da büyük erkeklerde ekim özgüvenli 1. Oldu

Nehir Perçin (Kempo Kata branşında gençler kategorisinde 1. gelerek altın madalya, Elif Su Akıncı Kempo Kata branşında gençler kategorisinde 1. gelerek altın madalya, Nazime Yayar Kempo Kata branşında büyükler kategorisinde 2. gelerek gümüş madalya, Zafer Doruk Eriz (submission kempo gençler 65 kg da 1. gelerek altın madalya, Berke Elmas submission kempo büyükler 70 kg da 1. gelerek altın madalya, Defne Özsergen submission kempo gençler 60 kg da 2. gelerek gümüş madalyanın sahibi oldu. İlk gün yapılan Kata ve Submission müsabakalarında KKTC Kempo milli takımı ülkemize toplamda 5 altın 2 gümüş madalya kazandı.

İkinci gün müsabakaları

“Türkiye Tek Yürek Şampiyonasında ikinci gün müsabakalarında Lalin Ünlüsoy (Semi Kempo branşında Gençler + 60 kg da 1. gelerek altın madalya, Full kempo branşında ise Gençler + 60 kg da 2. gelerek gümüş madalya, Nehir Perçin Semi Kempo branşında Gençler + 60 kg da 2. gelerek gümüş madalya, Defne Özsergen Semi Kempo branşında Gençler 59 kg da 3.gelerek bronz madalya, Elifsu Akıncı Semi Kempo branşında Gençler + 60 kg da 3. gelerek bronz madalya, Nazime Yayar Semi Kempo branşında büyükler 65 kg da 2. gelerek gümüş madalya, Tarık Yayar Semi Kempo branşında gençler 65 kg da 1. gelerek altın madalya, Cahit Erkanlı Semi Kempo branşında büyükler 90 kg da 3. gelerek bronz madalyanın sahibi oldu. İkinci gün yapılan Semi kempo ve Full kempo müsabakalarında toplamda 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Plaketler verildi

“Türkiye Tek Yürek Şampiyonasına saygı duruşu, istiklal marşı sonrasında açılış konuşmaların ardından Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç, Türkiye Kempo Federasyon başkanı Halis Avşar, Asbaşkanlar Recep Küçükcavuş, Ahmet Nasırgah, MHK başkanı Siyahame Oscar Özçiçek, Esenler Gençlik Spor Daire Müdürü İrfan Doruk’a plaket taktim etti.

3.gün

Türkiye Tek Yürek Şampiyonasında üçüncü gün müsabakalarında Zafer Doruk Eriz Full Kempo branşında gençler 65 kg da 1. gelerek altın madalya, Cahit Erkanlı Full Kempo branşında Büyükler 90 kg da 2. gelerek gümüş madalya, Berke Elmas Full Kempo branşında Büyükler 75 kg da 2. gelerek gümüş madalya, Nazime Yayar Full Kempo branşında büyükler 65 kg da 1. gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Müsabakaların son gününde 2 altın, 2 gümüş madalya daha eklenirken, müsabakaların 3 günlük toplamında KKTC Kempo Milli takımı kazandığı 10 altın, 7 gümüş, 3 bronz madalya ile başarılı bir şekilde ülkemize dönecek olmanın verdiği haklı gururu yaşanıyor. Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye şampiyonasına katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan oluşan 15 kişilik milli takımı kafilesi 3 kupa ile ülkemize döndü.