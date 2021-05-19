Türkiye Süper Lig takımlarının Avrupa rotası belli oldu

Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131 finalinde Be\u015fikta\u015f'\u0131n Frapot TAV Antalyaspor'u ma\u011flup ederek kupay\u0131 kazanmas\u0131yla T\u00fcrkiye S\u00fcper Lig tak\u0131mlar\u0131n\u0131n Avrupa haritas\u0131 belli oldu. \u0130\u015fte Be\u015fikta\u015f, Galatasaray, Fenerbah\u00e7e, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa kupalar\u0131ndaki rotas\u0131...\r\n\r\n\r\nBe\u015fikta\u015f'\u0131n\u00a0S\u00fcper Lig\u00a0ve\u00a0Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131\u00a0zaferinin ard\u0131ndan g\u00f6zler gelecek sezon i\u00e7in Avrupa kupalar\u0131 biletlerine \u00e7evrildi.\r\n\r\nLig s\u0131ralamas\u0131na g\u00f6re al\u0131nan sonu\u00e7lara g\u00f6re \u015fampiyon\u00a0Be\u015fikta\u015f\u00a0ve lig ikincisi\u00a0Galatasaray\u00a0\u015eampiyonlar Ligi'ne gidecek.***\r\n\r\nLig \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc Fenerbah\u00e7e\u00a0UEFA Avrupa Ligi\u00a0play-off, d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc\u00a0Trabzonspor\u00a0ve\u00a0Demir Grup Sivasspor\u00a0ise\u00a0UEFA Konferans Ligi\u00a0\u00d6n Eleme turuna kat\u0131lacak.\u00a0Bordo Mavililer, Konferans Ligi'nde gruplara kalmak i\u00e7in 3 \u00f6n eleme turunu ge\u00e7mesi \u015fart. Abdullah Avc\u0131'n\u0131n ekibi yeni sezonun ilk resmi ma\u00e7\u0131na 22 Temmuz'da \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\nBE\u015e\u0130KTA\u015e'IN G\u00d6Z\u00dc CHELSEA'DE\r\n\u015eampiyonlu\u011fa ula\u015fan siyah-beyazl\u0131lar, \u015eampiyonlar Ligi'ne direkt kat\u0131l\u0131m i\u00e7in \u0130ngiltere'de sezonun sona ermesini bekleyecek.\r\n\r\nDevler liginin bu sezonki finalisti\u00a0Chelsea, kupay\u0131 kazan\u0131r ve Premier Lig'de ilk 4 s\u0131raya giremezse, Be\u015fikta\u015f eleme turu oynamak zorunda kalacak.\r\n\r\nLig ikincisi Galatasaray'\u0131n da g\u00f6z\u00fc 26 May\u0131s'taki Avrupa Ligi finalinde.\r\n\r\n\u015eampiyonlar Ligi i\u00e7in 3 \u00f6n eleme turu oynamak zorunda olan Sar\u0131 K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, Manchester United'\u0131n Villarreal'i yenmesi halinde 2 \u00f6n eleme turu oynayacak ve sezon a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in 2 hafta kazanacak.\r\n\r\n