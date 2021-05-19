Türkiye Süper Lig takımlarının Avrupa rotası belli oldu

Beşiktaş‘ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından gözler gelecek sezon için Avrupa kupaları biletlerine çevrildi.

Lig sıralamasına göre alınan sonuçlara göre şampiyon Beşiktaş ve lig ikincisi Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne gidecek.***

Lig üçüncüsü Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off, dördüncü Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ise UEFA Konferans Ligi Ön Eleme turuna katılacak. Bordo Mavililer, Konferans Ligi’nde gruplara kalmak için 3 ön eleme turunu geçmesi şart. Abdullah Avcı’nın ekibi yeni sezonun ilk resmi maçına 22 Temmuz’da çıkacak.

BEŞİKTAŞ’IN GÖZÜ CHELSEA’DE

Şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım için İngiltere’de sezonun sona ermesini bekleyecek.

Devler liginin bu sezonki finalisti Chelsea, kupayı kazanır ve Premier Lig’de ilk 4 sıraya giremezse, Beşiktaş eleme turu oynamak zorunda kalacak.

Lig ikincisi Galatasaray’ın da gözü 26 Mayıs’taki Avrupa Ligi finalinde.

Şampiyonlar Ligi için 3 ön eleme turu oynamak zorunda olan Sarı Kırmızılılar, Manchester United’ın Villarreal’i yenmesi halinde 2 ön eleme turu oynayacak ve sezon açılışı için 2 hafta kazanacak.