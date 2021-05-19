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Türkiye Süper Lig takımlarının Avrupa rotası belli oldu

19 Mayıs 2021
Süper lig avrupa kupaları





Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ın Frapot TAV Antalyaspor’u mağlup ederek kupayı kazanmasıyla Türkiye Süper Lig takımlarının Avrupa haritası belli oldu. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor’un Avrupa kupalarındaki rotası…





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19 Mayıs 2021


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