Türkiye Okullar Arası Gençler Kickboks Şampiyonası’nda büyük başarı

2023 Türkiye Okullar Arası Gençler Kickboks Şampiyonası, Türkiye’nin Yozgat şehrinde Türkiye’nin 51 ilinden ve KKTC’den katılan öğrenci sporcular ile yapıldı.
Türkiye’nin 51 ilinden ve KKTC’den 370 öğrenci sporcuların katılımı ile Yozgat’ta yapılan şampiyonada ülkemizi ve okullarımızı 13 Sporcu ile temsil ettik.
Büyük mücadelelerin yaşandığı şampiyonada sporcularımız 1 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük madalyası kazanarak okullarımızı ve ülkemizi gururlandırdılar.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Tarık Yayar Creatif Form Genç Erkekler 1’inci
- Zeynep Karataş Creatif Form Genç Kızlar 2’inci
- Haydar Cansı Müsical Form Genç Erkekler 2’inci
- Dursun Erkanlı Point Fighting Genç Erkekler +94 Kg. 3’üncü
- Atakan Zorba Point Fighting Genç Erkekler 74 Kg. 3’üncü
- Sümeyra Göğsüaçık Point Fighting Genç Kızlar 65 Kg. 3’üncü
- Lalin Ünlüsoy Point Fighting Genç Kızlar +70 Kg. 3’üncü
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia