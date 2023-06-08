Türkiye Okullar Arası Gençler Kickboks Şampiyonası’nda büyük başarı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Haziran 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Türkiye Okullar Arası Gençler Kickboks Şampiyonası’nda büyük başarı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Türkiye Okullar Arası Gençler Kickboks Şampiyonası’nda büyük başarı

2023 Türkiye Okullar Arası Gençler Kickboks Şampiyonası, Türkiye’nin Yozgat şehrinde Türkiye’nin 51 ilinden ve KKTC’den katılan öğrenci sporcular ile yapıldı.

Türkiye’nin 51 ilinden ve KKTC’den 370 öğrenci sporcuların katılımı ile Yozgat’ta yapılan şampiyonada ülkemizi ve okullarımızı 13 Sporcu ile temsil ettik.


Büyük mücadelelerin yaşandığı şampiyonada sporcularımız 1 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük madalyası kazanarak okullarımızı ve ülkemizi gururlandırdılar.

 

Alınan sonuçlar şöyle:

  1. Tarık Yayar Creatif Form       Genç Erkekler                                   1’inci
  2. Zeynep Karataş Creatif Form Genç Kızlar                                        2’inci
  3. Haydar Cansı Müsical Form     Genç Erkekler                                   2’inci
  4. Dursun Erkanlı Point Fighting     Genç Erkekler     +94 Kg. 3’üncü
  5. Atakan Zorba Point Fighting     Genç Erkekler     74 Kg.                   3’üncü
  6. Sümeyra Göğsüaçık Point Fighting     Genç Kızlar          65 Kg.                   3’üncü
  7. Lalin Ünlüsoy Point Fighting     Genç Kızlar          +70 Kg.                3’üncü

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Tags:2023 Türkiye Okullar Arası Gençler Kickboks Şampiyonası
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