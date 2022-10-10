Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası yapıldı

Ankara’da 8-9 Ekim tarihleri arasında Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası’na KKTC Ju Jitsu milli takım karması da katıldı. KKTC Ju Jitsu milli takım karmasında kafile başkanlığını Kempo Savuma Sporları Başkanı Mehmet İngenç, sporcular Ekim Özgüvenli, Alara Berktuğ, Doğkan Tunalı’dan oluşan 3 sporcumuz yer aldı.

Önemli dereceler elde edildi

Ju Jitsu Bjj Federasyonu Büyükler Türkiye Ju Jistsu Şampiyonası’na 16 ilden 119 erkek, 42 bayan sporcu katıldı. Antrenör hakem sporcu semineri sonrasında başlayan müsabakalar, seromani ardından TC Jiu Jitsu Federasyon Başkanı Semih Işık’ın açılış konuşmasıyla devem etti. Türkiye Ju Jitsu Newaza Şampiyonası’nda Alara Berktuğ 70 kilo kategorisinde rakibi Ayşe Muhsinoğlu karşısında 1’incilik elde ederek ülkemize altın madalya, Ekim Özgüvenli 85 kilo kategorisinde Serdar Türk karşısında 2’ikincilik elde ederek ülkemize gümüş madalya, Doğukan Tunalı 85 kilo kategorisinde Serdar Türk karşısında 3’üncülük elde ederek ülkemize bronz madalya getirmeyi başardı. Alara Berktuğ açık siklet kategorisinde aldığı darbeden dolayı yaşadığı sakatlıktan ötürü 3’üncülük elde ederek ülkemize bronz madalya getirdi.

Plaketler verildi

Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası’nda TC Jiu Jitsu Federasyon Başkanı Semih Işık, Kempo Savuma Sporları Başkanı Mehmet İngenç’e plaket verirken, başkanı Mehmet İngenç’de başkan Semih Işık, başkan yardımcısı Bünyamin Er, Genel Sekreter Metehan Şahin’e plaket verdi.