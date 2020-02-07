Türkiye Çin’den hayvansal ürün ithalatını askıya aldı

Türkiye, Çin’den hayvansal ürünler ithalatını askıya aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çin’den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık.” dedi.

Koca, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı, Çin’den Türkiye’ye getirilen vatandaşların durumu ile ilgiliyse, “Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı.” diye konuştu.