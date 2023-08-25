Turkcell ile Şekerbank’tan Platinum Card iş birliği!

Müşterilerine ayrıcalıklı deneyimler sunan Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Şekerbank Kıbrıs, Platinum Card ile yepyeni bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında, Ercan Havalimanı içerisinde sunulan hizmetlerde ve alışverişlerde finansal avantajlar sağlamanın yanı sıra ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi sunuluyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Şekerbank Kıbrıs arasında iş birliği protokolü imzalandı. Gerçekleşen protokole Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Şekerbank Kıbrıs Genel Müdürü Serhan Tuğyan katılımı ile yapılan iş birliği kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Şekerbank Kıbrıs, Platinum Card ile müşterilerine ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi sunmak adına yepyeni bir iş birliğine imza atıldı. Turkcell Platinum Card sayesinde müşteriler havalimanı hizmetlerinden en ayrıcalıklı şekilde faydalanabilecek.

Turkcell Platinum Card ile adanın en ayrıcalıklı seyahat deneyimi!

Turkcell Platinum Card için Turkcell ile Şekerbank Kıbrıs arasında gerçekleşen protokol kapsamında birçok avantaj ve ayrıcalık bulunuyor. Sunulan ayrıcalıklar arasında; Ercan Havalimanı içerisinde bulunan Bosphore Lounge hizmeti, özel otoparkların sağladığı hizmetler, alışverişlerde 3 kat puan, otel ve havayolu taşımacılığı harcamalarında ise 5 kat puan gibi birçok özel fırsatlar yer alıyor.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell’in TAM uygulaması üzerinden de teknoloji ile ilgili fırsatlar sunuluyor. Platinum Card sahipleri Turkcell shoplarda yapacakları alışverişlerde 24 ay taksit imkanına sahip olacak.

Platinum Card’ın dünyasına katılmak ve bu benzersiz fırsatlardan yararlanmak isteyenler, Şekerbank Kıbrıs şubelerinden veya Kuzey Kıbrıs Turkcell uygulamasının Platinum Avantajları bölümünden başvurularını yapabilirler.